حماية المستهلك: آلية استخدام البطاقات والخدمات البنكية بشكل آمن

دعت جمعية حماية المستهلك جموع المواطنين والوافدين من المقيمين بالمملكة لتحديث برامج الحماية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والحواسيب الشخصية والهواتف الذكية بشكل دوري تجنبًا بعمليات وطرق الاحتيال الإلكترونية وقرصنة الحسابات والمعلومات البنكية.

وأشارت جمعية حماية المستهلك، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة تويتر إلى أن هناك بعض المحاذير التي يجب الانتباه لها عند تشغيل الحسابات البنكية.

محاذير تشغيل الحسابات البنكية

وأوضحت جمعية حماية المستهلك أنه يجب الحرص على عدم استخدام الحسابات الشخصية في أغراض تجارية حتى لا يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية، مؤكدة ضرورة الحرص على معرفة مصادر الأموال وعدم الدخول في معاملات مالية غير مشروعة.

ودعت جمعية حماية المستهلك المستخدمين بعدم توجه التبرعات إلا من خلال الجهات المرخص لها والمعتمدة في المملكة لجمع التبرعات وكذلك الحرص على عدم الانخراط في معاملات مالية مع شركات صورية وهمية خارجية، مشددة على ضرورة القيام بإبلاغ المصرف فورًا عن أي تغيير في البيانات الشخصية.

الاستخدام الآمن للخدمات البنكية

وفي هذا الإطار، حددت جمعية حماية المستهلك، آلية وطريقة وخطوات الاستخدام البطاقات والخدمات البنكية بشكل آمن، مطالبة الجميع بضرورة إتباع هذه الإجراءات لزيادة ثقافة الوعي المالي؛ لتجنب عمليات القرصنة والاحتيال.

وأشارت جمعية حماية المستهلك إلى أن خطوات وإجراءات استخدام البطاقات والخدمات البنكية بشكل آمن، تتمثل في التالي:

- القيام بحفظ جميع البطاقات البنكية الخاصة بالشخص في مكان آمن.

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- رفض أي مساعدات من أي شخص موجود بجوار جهاز الصراف الآلي.

- ضرورة الحذر عند استخدام أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الأماكن البعيدة.

- القيام بإبلاغ البنك فور تلقي أي رسالة تنبيه عن أي عملية دفع من البطاقة قد تبدو غير طبيعية.

- ضرورة الاتصال فورًا بخدمة الهاتف المصرفي للبنك في حالة فقدان أو سرقة البطاقة.

- ضرورة التأكد من تنفيذ عملية الدفع بالبطاقة في حضور صاحب البطاقة

- القيام بإتلاف البطاقات القديمة عند انتهاء صلاحيتها بشكل يتعذر معه إعادة إصلاحها أو استخدامها مرة أخرى قبل التخلص منها.

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