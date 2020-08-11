مقطع فيديو يوثق رد فعل مزارع بعد احتراق مزرعته بالأحساء

ظهر أحد المزارعين بالأحساء في حالة صبر وجلد وذلك بعد احتراق مزرعته بالكامل؛ حيث أعرب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن إعجابهم به، بعد حالة الصبر والرضا التي ظهر عليها.

وقال أحد مستخدمي موقع «تويتر» مرفقًا فيديو لخسائر المزارع بومحمد: «الفلاح بومحمد من الأحساء من الفلاحين الذين قد زرتهم مسبقًا بعرق جبينه ينتج الخيرات والفواكه الموسمية، أحزنني اليوم سماعي خبر التهام النيران جزء من مزرعته ومسكنه ومستودعاته وسيارته التي ينقل محاصيله بها، تقبل ما كتب الله له من ابتلاء بصبره وبكلماته: الحمد لله لا سلم العود الحال مردود».

ويظهر في مقطع الفيديو الذي شهد تفاعلاً كبيرًا، المزارع بومحمد وهو يستعرض الخسائر؛ حيث التهمت النيران الأخضر واليابس، وأحرقت المحاصيل الزراعية ومستودع السيارات.

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وكتب أحد الأشخاص ردًا على مقطع الفيديو المتداول: «رجل كريم ، في أحد الأيام الغابرة دخلت مزرعته للإحصاء فدعاني إلى الصلاة وشرب الماء بيّض الله وجهه وعوضه الله بستانا في الجنة».

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