منها استلام بطاقة الهوية الوطنية وشهادة الميلاد..
كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إمكانية تفويض الآخرين؛ لإنهاء عدد من خدماتها نيابة عن المستفيدين، وذلك عبر خدمة التفويض الإلكتروني.
وأشارت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى أن هذه الخدمات هى (استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، وأيضًا استلام سجل الأسرة، والتبليغ عن واقعة (ميلاد - زواج - طلاق - وفاة).
وتضمن الخدمات عبر خدمة التفويض الإلكتروني إمكانية تفويض الآخرين في خدمات تعديل المهنة أو استلام شريحة بيانات برنت، وأيضًا استلام إشعارات التعديل.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحوال المدنية: يمكن التفويض في 7 خدمات للمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.