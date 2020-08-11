الأحوال المدنية: يمكن التفويض في 7 خدمات للمستفيدين

كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عن إمكانية تفويض الآخرين؛ لإنهاء عدد من خدماتها نيابة عن المستفيدين، وذلك عبر خدمة التفويض الإلكتروني.

وأشارت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إلى أن هذه الخدمات هى (استلام بطاقة الهوية الوطنية، واستلام شهادة الميلاد، وأيضًا استلام سجل الأسرة، والتبليغ عن واقعة (ميلاد - زواج - طلاق - وفاة).

وتضمن الخدمات عبر خدمة التفويض الإلكتروني إمكانية تفويض الآخرين في خدمات تعديل المهنة أو استلام شريحة بيانات برنت، وأيضًا استلام إشعارات التعديل.