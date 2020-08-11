إعلان مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط التزيين النسائي

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عن مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط التزيين النسائي؛ لتحسين جودة بيئة الأعمال والخدمات البلدية ورفع مستوى الشفافية.

وطالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة تويت"، جميع المستفيدين للمشاركة برأيهم في المسوردة، قائلة " تعزيزًا لدور المستفيدين كشركاء.. شاركنا رأيك في مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط التزيين النسائي؛ لتحسين جودة بيئة الأعمال والخدمات البلدية ورفع مستوى الشفافية.

الأحكام العامة لممارسة النشاط

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن تحديث اشتراطات نشاط التزيين النسائي يأتي ضمن حزمة من الأنشطة تزمع الوزارة بتحديث اشتراطاتها، لكي تتواكب وتتماشى مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وتكون عنصرًا ممكنًا؛ لتحقيق أهداف الرؤية، في تشجيع الاستثمار، وضبط عملية التطوير؛ ما سيكون له أثر إيجابي على البيئة العمرانية، والنسيج الحضري للمدينة، وتحسينًا لبيئة العمل داخل المنشآت التجارية.

كما حددت مسودة لائحة الاشتراطات الخاصة بنشاط التزيين النسائي والتي تتمثل في :

- يشترط لممارسة نشاط التزين النسائي أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متفرغة لأعمال الإدارة.

- يقتصر العمل في المحل على النساء فقط؛ بحيث تكون كل العاملات والمستفيدات من النساء.

- لا يسمح بدخول الرجال أثناء ساعات العمل وفي حال وجود صيانة يكون أثناء خلو الصالون من الزبائن او بعد انتهاء الدوام.

- يجب عند ممارسة نشاط التزيين النسائي في المحل الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية.

- يجب أن تلتزم جميع العاملات داخل محل التزيين النسائي والأنشطة المصاحبة المذكورة باللباس المحتشم طيلة ساعات العمل.

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- الالتزام بالزي الرسمي الخاص بالمنشأة المناسب لطبيعة العمل.

- على صاحب الترخيص الالتزام بما جاء في نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية الخاصة بعمل المرأة.

- تحدد أوقات العمل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة.

- يخصص المحل وتجهيزاته لما هو لازم لممارسة الأنشطة المرخص لها، ولا يجوز استغلاله لأي غرض آخر.

- أن تكون جميع المساحيق والمستحضرات والأدوات والأجهزة المستخدمة لممارسة التزيين النسائي مطابقة لمواصفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس ومتطلبات هيئة الغذاء والدواء.

- مراعاة حاجة ذوي الإعاقة على أن تقدم الخدمة لهم على المقاعد الخاصة بهم والمخصصة لهم إذا لزم الأمر ذلك.

- الالتزام بضوابط الدعاية والإعلان عن المنتجات التجميلية التي نص عليها نظام منتجات التجميل في المملكة العربية السعودية.

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