«أمن الطرق» يجدد التذكير بـ4 نصائح لتفادي النوم أثناء القيادة

خاصة للمسافات الطويلة التي تستمر عدة ساعات..
جدد «أمن الطرق» التذكير بعدة نصائح يلزم إتباعها لتفادي النوم أثناء القيادة، خاصة بالنسبة للمسافات الطويلة التي تستمر عدة فيها القيادة عدة ساعات.
وذكر «أمن الطرق»، عبر حسابه بموقع «تويتر»، أن تلك النصائح تتمثل في: ضرورة التوقف عن القيادة كل ثلاث ساعات، والمشي قليلًا واستنشاق الهواء النقي؛ لأنه ينعش الجسد والروح، ومفيد للتركيز.
كما نصح بضرورة الحرص على بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظًا، وتفادي مواصلة القيادة بعد الاستراحة إذا كان السائق لا يزال يشعر بالتعب.
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