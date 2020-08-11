النيابة العامة تنفذ ١٣٧ ألف إجراء.. وتوضح عدد المستفيدين

كشفت النيابة العامة عن تنفيذ أكثر من ١٣٧ ألف إجراء خلال فترة مناوبة عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ.

أشارت النيابة العامة عبر حسابها بموقع تويتر إلى أن الإجراءات المنفذة من قبل أعضاء النيابة العامة 137365 إجراء، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة 5881 أُنجزت منها 4612 إجراء.

كما استقبلت 18 شكوى من الموقوفين المسجونين عبر خدمة أبشر (معكم)، واستفاد من هذه الخدمات المقدمة 333 مستفيدًا من الخدمات المقدمة للمستفيدين والمراجعين عن بُعد.