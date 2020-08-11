الأمير فيصل بن مشعل يكرم رئيس وأعضاء مجلس فتيات القصيم

كرم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، في مكتبه بالإمارة، اليوم، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، أمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا، وأعضاء المجلس نظير الجهود والإسهامات الوطنية والمجتمعية التي قدمها المجلس لخدمة فتيات المنطقة من خلال عدد من المبادرات.

ورحب سموه بالجميع، مقدمًا شكره لجميع عضوات المجلس على ما قدمن من إسهامات وطنية واجتماعية لخدمة فتيات المنطقة، مشيدًا بما قدمه المجلس، الذي يدل على المواطنة الصادقة لفتيات هذا الوطن المعطاء، وحبهن لتقديم العمل الاجتماعي الذي يخدم جميع المراحل العمرية.

وقال الأمير فيصل: «فخور كل الفخر بمجلس الفتيات الأول على مستوى المملكة وإنجازاتهم المتعددة في المجالات الإنسانية والخيرية والاجتماعية الرائدة, التي أثبتت ولله الحمد كفاءة شقائق الرجال وإخلاصهن وأنهن يمتلكن قدرات فائقة تحقق طموح قيادتنا الرشيدة».

وأشار إلى أن الجهود والمبادرات التي قدمها المجلس محل تقدير واعتزاز وفخر الجميع، ويؤكد مدى عمق محبة بنات هذه المنطقة؛ لتقديم كل ما فيه خير لهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعًا، مثنيًّا على ذلك العمل، سائلًا الله أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

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من جانبها عبرت أمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا عن بالغ شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم وتحفيزه للمجلس وأعضائه، مبينة على أن المجلس قدم العديد من المبادرات من خلال مبادرة نهر العطاء ومبادرة إفطارك في مكانك ومبادرة دعم ووقاية، وملتقى رفق الأسري، مشيرة إلى أن الفضل لسمو أمير منطقة القصيم بعد الله سبحانه وتعالى في نجاح ما يقدمه مجلس فتيات القصيم وتكاتف جميع الزميلات من عضوات المجلس في العمل لخدمة فتيات المنطقة، مؤكدة أن ذلك يعد حافزًا للجميع لبذل المزيد من الجهد لكل ما يخدم المجلس، ويحقق تطلعاتهن ومتطلباتهن، سائلة المولى عز وجل التوفيق والسداد.

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