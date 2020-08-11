المرور يوجه 5 نصائح عند تعطل المركبة على الطرق العامة

لسلامة السائقين..

وجه المرور السعودي 5 نصائح للسائقين، وذلك عند تعطل المركبة على الطرق العامة. وقال الحساب الرسمي للمرور على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لسلامتك؛ عند تعطل المركبة على الطرق العامة اتبع الآتي». 1- توقف بجانب الطريق. 2- أضئ أنوار المركبة التنبيهية. 3- ضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى. Advertisements 4- اتصل بالطوارئ لطلب المساعدة. 5- تجنب الوقوف أما أو خلف المركبة. اقرأ أيضًا: المرور: غرامة من 3 إلى 6 آلاف ريال للقيادة عكس السير المرور: الفحص الطبي مُلزِم لتجديد رخصة القيادة

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