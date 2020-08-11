هيئة النقل تعلن آلية لتحديد قيمة استحقاق توجيه المركبات.. والصرف قريبًا

ضمن مبادرة دعم الأفراد العاملين بالنشاط..
كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم الثلاثاء، عن آلية تحديد قيمة الاستحقاق للعاملين ضمن مبادرة دعم الأفراد العاملين بنشاط توجيه المركبات.
وقال الحساب الرسمي للهيئة، عبر موقع «تويتر»: «للمتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات؛ يمكنكم الآن معرفة مدى استحقاقكم من عدمه، من خلال بوابة الدعم عبر الرابط التالي: https://is.tga.gov.sa/vds
وأشارت إلى أنه سيتم الصرف قريبًا من قبل الجهات المعنية.
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