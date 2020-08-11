فيصل بن مشعل يكرم مجلس فتيات القصيم

كرم أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه بمقر ديوان الإمارة أمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا، وأعضاء المجلس نظير الجهود والإسهامات الوطنية والمجتمعية التي تم تقديمها لخدمة فتيات المنطقة من خلال عدد من المبادرات التي قام بها المجلس. ورحب الأمير فيصل بالجميع، مقدما شكره لكافة عضوات المجلس على ما قدمن من إسهامات وطنية واجتماعية لخدمة فتيات المنطقة. وأشاد بما قدمه المجلس، والذي يدل على المواطنة الصادقة لفتيات هذا دوت الخليج المعطاء، وحبهن لتقديم العمل الاجتماعي الذي يخدم جميع المراحل العمرية. وقال: فخور كل الفخر بمجلس الفتيات الأول على مستوى المملكة وإنجازاتهم المتعددة في المجالات الإنسانية والخيرية والاجتماعية الرائدة، التي أثبتت كفاءة شقائق الرجال وإخلاصهن وأنهن يمتلكن قدرات فائقة تحقق طموح قيادتنا الرشيدة. من جانبها، عبرت أمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا عن بالغ شكرها وتقديرها لأمير منطقة القصيم على تشجيعه الدائم وتحفيزه للمجلس وأعضائه، مبينة أن المجلس قدم العديد من المبادرات من خلال مبادرة نهر العطاء ومبادرة إفطارك في مكانك ومبادرة دعم ووقاية، وملتقى رفق الأسري.



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