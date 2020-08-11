أمير الباحة يتفقد مشروعات المنطقة بمحافظة القرى

تفقد أمير منطقة الباحة حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمس، المشاريع التنموية والسياحية في محافظة القرى، وزار دار الملك فهد لإيواء الأيتام بالمحافظة. واستهل الزيارة بالوقوف على مشروع الإسكان بالقرى "روابي الباحة" الواقع بالقرب من مفرق بيده، حيث كان في استقباله محافظ القرى خالد العبيلان، ومدير فرع الإسكان بالمنطقة حمود القحطاني ومقاول ومهندسي المشروع.

المشاريع

وشاهد أمير المنطقة عددا من اللوحات التوضيحية لتنفيذ المشروع، مستمعاً إلى شرح من المهندس القحطاني عن المشروع الذي يقع على مساحة 300 ألف متر مربع بواقع 175 وحدة قطعة أرض، وأكثر من 20 مرفقاً حكومياً تشمل جامعًا ومراكز صحية وملاعب ومواقف وغيرها من المرافق التي تلبي حاجات المستفيدين من المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 21 مليونا و 200 ألف ريال. وبين أن المشروع سينفذ خلال سنة ونصف. وأشاد سموه بما شاهده من تصميم وتنفيذ للمشروع، مؤكداً أهمية تنفيذه وفق المواصفات المطلوبة وتهيئته بكل ما يحقق رغبات المستفيدين، مثمناً سموه جهود وزارة الإسكان في إيجاد المسكن الملائم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة.

المتنزهات

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بعد ذلك توجه إلى متنزه الثروة الوطني ببيدة، حيث شاهد عرضاً مرئياً عن المشاريع السياحية من المتنزهات والحدائق التي نفذتها بلدية القرى وبلدية معشوقة التي تضمنت متنزهات الثروة الوطني ونخل وحديقة المستشفى وحديقة شرق الأطاولة، وحديقة القوافل إلى جانب عرض الخطة الاستثمارية بالمحافظة وأبرز الفرص الاستثمارية بها، كما استمع سموه إلى شرح من رئيس بلدية القرى المهندس سعيد بن صالح الزهراني عن تلك المشاريع ومراحل تطويرها وصيانتها الدورية.

دار الأيتام

عقب ذلك توجه إلى دار الملك فهد لإيواء الأيتام بمحافظة القرى، حيث التقى سموه أطفال الدار واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، كما قدم المشرف على الدار صالح الزهراني شرحاً عن الخدمات والبرامج التي تنفذها الدار للأيتام وما يقدم لهم من خدمات مختلفة من البرامج التعليمية والصحية والترفيهية وغيرها.