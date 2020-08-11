محمد بن عبدالعزيز يطلع على جهود صحة جازان



استقبل نائب أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن بن دبي الحربي وعدداً من مساعدي ومنسوبي صحة جازان. وتسلم نائب أمير منطقة جازان تقريراً عن أعمال وجهود الشؤون الصحية والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها بمختلف محافظات ومراكز المنطقة خلال جائحة كورونا ، مستمعاً لشرح مفصل للمهام والخدمات الصحية التي تقدمها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة عبر منظومة متكاملة من الخدمات والمنشآت الصحية والطواقم الفنية المؤهلة التي وفرتها القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين في مختلف المجلات الوقائية والعلاجية والتوعوية والتثقيفية وكل ما فيه الخير والفائدة ويعود بالنفع على الجميع في شتى المجالات ومنها ما يتعلق بالوقاية من كوفيد-19. وحث الأمير محمد بن عبدالعزيز على العمل الجاد والمتواصل للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيق الخطط والتدابير اللازمة في المستشفيات ومتابعة الأعمال والخدمات التي تقدمها مراكز "تطمن" و "تأكد" بالمنطقة وتطبيق الإجراءات الاحترازية بما يضمن أفضل الطرق الوقائية وتقديم أفضل الخدمات الطبية وكل ما من شأنه خدمة أبناء المنطقة والزائرين لها. من جانبه عبر مدير عام صحة جازان عن سعادته وزملائه منسوبي الصحة بلقاء نائب المنطقة وما استمعوا إليه من توجيهات، منوها بما يجده القطاع الصحي بالمنطقة من متابعة دائمة من أمير منطقة جازان ونائبه للمشروعات والخدمات الصحية والمهام التي تنفذها صحة جازان.

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