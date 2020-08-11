السعودية اليوم / بلدية الشوقية تُكثف حملاتها على المنشآت الغذائية



مكة المكرمة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

نفذت وكالة شؤون البلديات ممثلةً في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملات رقابية مكثفة على المنشآت الغذائية ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي ، أنه نُفذت 40 حملة رقابية على المنشآت الغذائية، أسفر عنها إغلاق 5 منشآت ، وتحرير 14 مخالفة على المنشآت، تمثلت في سوء تداول المواد الغذائية، وتدني في مستوى النظافة العامة، إضافة إلى إتلاف ومصادرة 28 كغم من الخضروات الفاسدة بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، إضافةً إلى 13 كغم مواد غذائية مجهولة المصدر .

وأكَّد " الحربي" على ضرورة التزام المنشآت الغذائية بالإجراءات الصحية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من المنشآت الغذائية في حال وجودها.

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22:30ت م

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