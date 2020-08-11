السعودية اليوم / موريتانيا تسجل 48 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا



نواكشوط 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

سجلت موريتانيا 48 حالة إصابة، جديدة بفيروس

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في الموريتانية، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 6598 حالة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 157 حالة.

// انتهى //

22:21ت م

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نواكشوط 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسسجلت موريتانيا 48 حالة إصابة، جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في الموريتانية، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس قد بلغت 6598 حالة، فيما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 157 حالة.// انتهى //22:21ت م0212

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