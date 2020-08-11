السعودية اليوم / كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تبرم مذكرة تفاهم تدريب منتهٍ بالتوظيف



جدة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أبرمت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة اليوم, مذكرة تفاهم تدريب منتهٍ بالتوظيف مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة، لاستقطاب كوادر تقنية مؤهلة في مجالات الاتصالات والإلكترونيات والحاسب للمرحلتين الدبلوم والبكالوريوس، وذلك مواكبة لتطلعات رؤية المملكة 2030 ، حيث يمنح المتدربين وهم على مقاعد التدريب الامتيازات الوظيفية بالقطاع الخاص، من المكافأة المالية والتأمين الطبي والتسجيل في التأمينات .

وتهدف المذكرة لتأهيل وتدريب المتدربين المستقطبين، ثم توظيفهم في منشأة الشركة ، وذلك حرصاً من إدارة الكلية ممثلة بمكتب التنسيق الوظيفي لإيجاد فرص وظيفية تنافسية لأبناء الكلية المتدربين، وخدمة لدينهم ووطنهم، حيث تنص الاتفاقية على رعاية المتدربين ، وإتاحة الفرصة لمتدربي الكلية لمباشرة الوظيفة بمنشآت الشركة منذ تخرجهم، وتقدم لهم التدريب العملي لتأهيلهم للعمل من خلال برامج التدريب المعتمدة في الشركة .

ومثل كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة في التوقيع على مذكرة التفاهم عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي ومن قبل شركة قادة البناء الحديث المحدودة المدير العام المهندس محمد بن كامل مسلم عثمان .

وأوضح العامودي أن مثل هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز العلاقة مع قطاع الأعمال والمؤسسات ذات العلاقة، مع المساهمة الفعالة في توطين قطاع الاتصالات والإلكترونيات والحاسب بالمملكة، وسد احتياج سوق العمل من الكفاءات والأيدي الوطنية، والنظرة المستقبلية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتوسيع قاعدة التوظيف لخريجي الكلية ، وإتاحة الفرصة للشركات للمشاركة في العملية التدريبية من خلال متابعتها للمتدربين الذين تستقطبهم ، ودعا القطاع الخاص إلى التفاعل مع مثل هذه الاتفاقيات التي تسهم في توظيف الشباب السعودي .

// انتهى //

22:18ت م

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