السعودية اليوم / إدارة المسالخ تُكثف حملاتها على محلات بيع اللحوم



مكة المكرمة 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

تواصل وكالة الخدمات متمثلة في إدارة المسالخ بالتعاون مع بلدية الغزة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، الحملات الرقابية المكثفة على محلات بيع اللحوم ضمن نطاق البلدية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح مدير إدارة المسالخ الدكتور أحمد بن ولي قوتة، كُثفت الحملات الرقابية على محال بيع اللحوم، أسفر عنها رصد عدة مخالفات، إضافة إلى إتلاف 249 كيلوجراماً من اللحوم المتنوعة بسبب عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، و تخزينها في بيئة غير صحيه وغير آمنة، إضافة إلى ضبط ومصادرة 63 كيلوجراماً لحوم مجهولة المصدر، و تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين .

وأكَّد قوتة على ضرورة التزام محال اللحوم بالإجراءات الصحية والبروتوكولات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن المخالفات الصادرة من تلك المحال في حال وجودها.

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22:16ت م

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