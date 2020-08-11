السعودية اليوم / تعليم الدوادمي يدعو أولياء الأمور للتسجيل في خدمة النقل التعليمي



الدوادمي 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

دعت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي أولياء أمور الطلاب والطالبات بمدارس المحافظة إلى المبادرة لتسجيل أبنائهم وبناتهم في خدمة النقل التعليمي التي توفرها شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي للعام الدراسي الجديد 1442هـ عبر برنامج نور الإلكتروني.

وأهابت إدارة التعليم بأولياء الأمور الإسراع إلى تسجيل أبنائهم الطلاب والطالبات في خدمة النقل التعليمي في جميع مدارس المحافظة " بنين - بنات " ولجميع المراحل الدراسية ، وذلك لما يوفره النقل المدرسي من خدمة ورحلة دراسية آمنة ومنتظمة لطلاب والطالبات لمواصلة مسيرتهم التعليمية ، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية على جميع وسائل النقل التعليمي من أجل سلامتهم.

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22:15ت م

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