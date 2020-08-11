

الرباط 21 ذو الحجة 1441 هـ موافق 11 أغسطس 2020 م واس

أعلنت المغرب عن تسجيل 1132 حالة جديدة من الإصابات بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 17 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 533، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 25385 بعد تعافي 861 شخصًا.

//انتهى//

22:10ت م

0206



الرباط 21 ذو الحجة 1441 هـ موافق 11 أغسطس 2020 م واسأعلنت المغرب عن تسجيل 1132 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 35195.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 17 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 533، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 25385 بعد تعافي 861 شخصًا.//انتهى//22:10ت م0206

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المغرب تسجل 1132 إصابة و17 وفاة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.