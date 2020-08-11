السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 40,522 إصابة مؤكدة و 565 وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 40,522 إصابة مؤكدة و 565 حالة وفاة نتيجة فيروس

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,064,171 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 162,407 وفيات.

// انتهى //

22:04ت م

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واشنطن 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية 40,522 إصابة مؤكدة و 565 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة اليوم.ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,064,171 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 162,407 وفيات.// انتهى //22:04ت م0204

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