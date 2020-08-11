السعودية اليوم / منظمة الصحة العالمية توزع مساعدات طبية على الجنوب الليبي



طرابلس 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

وزعت منظمة الصحة العالمية، اليوم معدات طبية على المراكز الصحية في المنطقة الجنوبية الليبية .

وأكدت المنظمة في تصريحات صحفية، أن المساعدات تأتي في إطار تعزيز قدرة المواطنين الليبيين على مواجهة جائحة

// انتهى //

21:35ت م

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طرابلس 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واسوزعت منظمة الصحة العالمية، اليوم معدات طبية على المراكز الصحية في المنطقة الجنوبية الليبية .وأكدت المنظمة في تصريحات صحفية، أن المساعدات تأتي في إطار تعزيز قدرة المواطنين الليبيين على مواجهة جائحة كورونا // انتهى //21:35ت م0200

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