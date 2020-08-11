السعودية اليوم / ارتفاع ضحايا السيول والأمطار بالسودان إلى 23 وفاة



الخرطوم 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزارة الداخلية السودانية، ارتفاع وفيات السيول والأمطار إلى 23، والإصابات إلى 14.

وأعلنت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، انهيار 4 آلاف و755 منزلاً و4 آلاف و702 من المنازل جزئياً، وتضرر 53 مرفقاً و140 من المتاجر والمخازن، ونفوق 76 من الماشية.

ودعت لجنة الفيضانات، الجهات المختصة والسكان إلى اتخاذ الحيطة والحذر، حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

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21:32ت م

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