

بامكو 21 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 11 أغسطس 2020 م واس

لقي شرطيان اليوم مصرعهما في هجوم مُسلح من مجهولين، على سجن في منطقة كيمبارانا التابع لمحافظة سيكو وسط مالي.

وأوضحت وكالة الأنباء المالية اليوم، أن 5 سجناء تمكنوا من الفرار من السجن أثناء الهجوم، مشيرة إلى أن تعزيزات أمنية كبيرة وصلت إلى المنطقة، وقامت برفع جثتي الشرطيين.

// انتهى //

20:46ت م

0190





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل شرطيين في هجوم مسلح في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.