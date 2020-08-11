السعودية | السفير آل جابر يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن السفير آل جابر يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:06 مساءً, 11 أغسطس 2020 م المناطق - واس التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن مارتن جريفيث .

وأكد آل جابر أنه جرى خلال اللقاء مناقشة سرعة معاينة الخبراء لناقلة النفط صافر, إضافةً إلى دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي لليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث .

من جهته أثنى مارتن غريفيث على دور المملكة لدعم جهود السلام في اليمن وآخرها آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض .



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