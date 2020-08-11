يزن عابدين: تقييمات الأسهم في السوق المالية مرتفعة

2020-08-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت سوق الأسهم السعودية مرتفعة، اليوم الثلاثاء، بدعم من مكاسب في قطاع البنوك، بينما تراجعت أسهم البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي، حيث صعد المؤشر الرئيسي 1.2% مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 3.2% وسهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.6%.

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تقييمات السوق المالية مرتفعة:

وأكد الرئيس التنفيذي ومدير الصناديق في أبو ظبي لإدارة الاستثمار، يزن عابدين، في مقابلة مع “العربية” أن تقييمات الأسهم في السوق المالية السعودية “مرتفعة تماثل الحال الذي شهدته في الشهر السادس من العام الماضي”.

وأضاف عابدين أن مؤشر “الفارق بين العائد الربحي والاستثمارات معدومة المخاطر” يتخذ سمة منتظمة في سوق السعودية بصرف النظر عن قيمة المؤشر الذي كان 9500 نقطة عام 2014 و8500 العام الماضي، واليوم 7500 نقطة.

من جهته، قال محمد كمال مدير معاملات المؤسسات الحكومية في الرواد لتداول الأوراق المالية: إن “تحول الشركة للربحية في الربع الأول من هذا العام وسعيها لتقسيم الشركة إلى شركتين من أسباب الصعود إلى جانب المضاربات على السهم”.

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