أكاديمية مسك تخصص برامج لتطوير الفرص الوظيفية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة مسك الخيرية برامج لتطوير الفرص الوظيفية في سوق العمل السعودي.

وأكدت الأكاديمية حرصها على تسجيل أكبر عدد من المستفيدين، مشيرة إلى أن البرامج صممت خصيصا لتلبية احتياجات الأفراد والمنشآت في سوق العمل.

وبينت أن البرامج متميزة وتسهم في تطوير المهارات المهنية والشخصية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتتيح الحصول على شهادة في أحد التخصصات المقدمة من أفضل الجامعات والشركات العالمية، لتشاركها مع شبكات التوظيف.

ودعت إلى الاستفادة من المزايا والدعم من مركز التطوير المهني التابع للأكاديمية للارتقاء بالمسار المهني للمتقدمين، لافتة إلى أن التسجيل ينتهي في 15 أغسطس الحالي.

جديد برامج أكاديمية مسك: