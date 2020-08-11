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أكاديمية مسك تخصص برامج لتطوير الفرص الوظيفية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت أكاديمية مسك التابعة لمؤسسة مسك الخيرية برامج لتطوير الفرص الوظيفية في سوق العمل السعودي.

وأكدت الأكاديمية حرصها على تسجيل أكبر عدد من المستفيدين، مشيرة إلى أن البرامج صممت خصيصا لتلبية احتياجات الأفراد والمنشآت في سوق العمل.

وبينت أن البرامج متميزة وتسهم في تطوير المهارات المهنية والشخصية التي تلبي احتياجات سوق العمل، وتتيح الحصول على شهادة في أحد التخصصات المقدمة من أفضل الجامعات والشركات العالمية، لتشاركها مع شبكات التوظيف.

ودعت إلى الاستفادة من المزايا والدعم من مركز التطوير المهني التابع للأكاديمية للارتقاء بالمسار المهني للمتقدمين، لافتة إلى أن التسجيل ينتهي في 15 أغسطس الحالي.

جديد برامج أكاديمية مسك:

  • إتقان عملية البيع
  • الحزام الأصفر
  • النجاح المهني
  • مبادئ وممارسات إدارة المشاريع
  • إدارة سلسلة الإمداد
  • قيادة الأفراد وفرق العمل
  • «بلوك تشين» الخدمات المالية
  • تطوير المنتجات
  • أساسيات وتقنيات الأمن السيبراني
  • التقنيات الأساسية لنجاح الأعمال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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