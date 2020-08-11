شكرا لقرائتكم خبر 112 ألف مستفيد من خدمات مركز «تأكد» في المدينة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ عدد المستفيدين من خدمات مركز «تأكد» في المدينة المنورة 112457 مستفيدا.

وأوضحت صحة المدينة المنورة أن مركز الفحص الموسع في المدينة المنورة يتضمن 24 حجرة كشفية مقسمة على مسارين رئيسين و6 مسارات فرعية يعمد على تشغيلها طاقم طبي وإداري على مدار اليوم، حيث تصل الطاقة الاستيعابية إلى 2000 عينة يوميا.

ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى الاستفادة من مبادرة مراكز «تأكد» التي تواصل تقديم خدماتها لفحص فيروس كورونا المستجد. وخصصت الصحة هذه الخدمة للذين لا يشكون أعراضا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.