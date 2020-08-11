شكرا لقرائتكم خبر 1521 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1640 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
291,468 إجمالي الحالات
33,117 الحالات النشطة
255,118المتعافون
3233 الوفيات
الحالات الجديدة بحسب المدن:
101 الرياض
88 مكة المكرمة
75 الدمام
65 المدينة المنورة
65 الهفوف
51 جازان
45 حائل
41 بريدة
39 جدة
39 ينبع
39 المبرز
32 حفر الباطن
28 أبها
25 الرس
24 الطائف
22 خميس مشيط
22 بيش
21 الظهران
21 رجال ألمع
21 وادي الدواسر
20 الجبيل
19 نجران
17 حوطة بني تميم
16 الخبر
15 عنيزة
15 شرورة
15 الخفجي
15 ساجر
14 خليص
14 البرك
14 تبوك
14 مهد الذهب
14 بللسمر
13 الدوادمي
13 ضرما
12 أبوعريش
12 بيشة
11 مليجة
11 تثليث
11 المذنب
10 الخرج
9 الأسياح
9 المجمعة
9 القطيف
9 سبت العلاية
9 تبالة
9 حريملاء
9 القنفذة
9 الحجرة
8 الطوال
8 البجادية
8 قلوة
8 صبيا
8 أملج
8 ثريبان
8 رأس تنورة
7 وادي بن هشبل
7 البكيرية
7 النعيرية
6 عفيف
6 الزلفي
6 نمرة
6 عيون الجواء
6 البدائع
6 الحريق
6 صامطة
6 ضمد
6 الجفر
5 الشنان
5 أحد رفيدة
5 الدلم
5 بقيق
5 القريات
5 المخواة
5 النماص
5 قرية العليا
4 الرويضة
4 سكاكا
4 الكامل
4 خيبر
4 العلا
4 تيماء
4 ضبا
4 السليل
4 الدرعية
4 الفرشة
4 البشائر
3 الموسم
3 بدر الجنوب
3 رفائع الجمش
3 عقلة الصقور
3 الباحة
3 القيصومة
3 العيون
3 الحناكية
3 ليلى
3 فيفا
2 الدائر
2 الحرجة
2 العيدابي
2 شواق
2 رابغ
2 القحمة
2 الخرمة
2 يدمة
2 الأرطاوية
2 تربة
2 الوجه
2 المزاحمية
2 العيص
1 بطحاء
1 خباش
1 عريعرة
1 محايل
1 رنية
1 قيا
1 صوير
1 صفوى
1 أحد المسارحة
1 بلجرشي
1 العقيق
1 طبرجل
1 بقعاء
1 القويعية
1 شقراء
1 سلوى
1 وادي الفرع
1 الحمنة
1 القريع
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.