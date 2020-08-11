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1521 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1640 حالة

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس المستجد، وشفاء 1640 حالة، و34 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 291,468 حالة، منها 33,117 حالة نشطة، بينها 1821 حالة حرجة.

291,468 إجمالي الحالات

33,117 الحالات النشطة

255,118المتعافون

3233 الوفيات

الحالات الجديدة بحسب المدن:

101 الرياض

88 مكة المكرمة

75 الدمام

65 المدينة المنورة

65 الهفوف

51 جازان

45 حائل

41 بريدة

39 جدة

39 ينبع

39 المبرز

32 حفر الباطن

28 أبها

25 الرس

24 الطائف

22 خميس مشيط

22 بيش

21 الظهران

21 رجال ألمع

21 وادي الدواسر

20 الجبيل

19 نجران

17 حوطة بني تميم

16 الخبر

15 عنيزة

15 شرورة

15 الخفجي

15 ساجر

14 خليص

14 البرك

14 تبوك

14 مهد الذهب

14 بللسمر

13 الدوادمي

13 ضرما

12 أبوعريش

12 بيشة

11 مليجة

11 تثليث

11 المذنب

10 الخرج

9 الأسياح

9 المجمعة

9 القطيف

9 سبت العلاية

9 تبالة

9 حريملاء

9 القنفذة

9 الحجرة

8 الطوال

8 البجادية

8 قلوة

8 صبيا

8 أملج

8 ثريبان

8 رأس تنورة

7 وادي بن هشبل

7 البكيرية

7 النعيرية

6 عفيف

6 الزلفي

6 نمرة

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6 عيون الجواء

6 البدائع

6 الحريق

6 صامطة

6 ضمد

6 الجفر

5 الشنان

5 أحد رفيدة

5 الدلم

5 بقيق

5 القريات

5 المخواة

5 النماص

5 قرية العليا

4 الرويضة

4 سكاكا

4 الكامل

4 خيبر

4 العلا

4 تيماء

4 ضبا

4 السليل

4 الدرعية

4 الفرشة

4 البشائر

3 الموسم

3 بدر الجنوب

3 رفائع الجمش

3 عقلة الصقور

3 الباحة

3 القيصومة

3 العيون

3 الحناكية

3 ليلى

3 فيفا

2 الدائر

2 الحرجة

2 العيدابي

2 شواق

2 رابغ

2 القحمة

2 الخرمة

2 يدمة

2 الأرطاوية

2 تربة

2 الوجه

2 المزاحمية

2 العيص

1 بطحاء

1 خباش

1 عريعرة

1 محايل

1 رنية

1 قيا

1 صوير

1 صفوى

1 أحد المسارحة

1 بلجرشي

1 العقيق

1 طبرجل

1 بقعاء

1 القويعية

1 شقراء

1 سلوى

1 وادي الفرع

1 الحمنة

1 القريع

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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