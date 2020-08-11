1521 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1640 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 1521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء 1640 حالة، و34 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 291,468 حالة، منها 33,117 حالة نشطة، بينها 1821 حالة حرجة. 291,468 إجمالي الحالات 33,117 الحالات النشطة 255,118المتعافون 3233 الوفيات الحالات الجديدة بحسب المدن: 101 الرياض 88 مكة المكرمة 75 الدمام 65 المدينة المنورة 65 الهفوف 51 جازان 45 حائل 41 بريدة 39 جدة 39 ينبع 39 المبرز 32 حفر الباطن 28 أبها 25 الرس 24 الطائف 22 خميس مشيط 22 بيش 21 الظهران 21 رجال ألمع 21 وادي الدواسر 20 الجبيل 19 نجران 17 حوطة بني تميم 16 الخبر 15 عنيزة 15 شرورة 15 الخفجي 15 ساجر 14 خليص 14 البرك 14 تبوك 14 مهد الذهب 14 بللسمر 13 الدوادمي 13 ضرما 12 أبوعريش 12 بيشة 11 مليجة 11 تثليث 11 المذنب 10 الخرج 9 الأسياح 9 المجمعة 9 القطيف 9 سبت العلاية 9 تبالة 9 حريملاء 9 القنفذة 9 الحجرة 8 الطوال 8 البجادية 8 قلوة 8 صبيا 8 أملج 8 ثريبان 8 رأس تنورة 7 وادي بن هشبل 7 البكيرية 7 النعيرية 6 عفيف 6 الزلفي 6 نمرة Advertisements 6 عيون الجواء 6 البدائع 6 الحريق 6 صامطة 6 ضمد 6 الجفر 5 الشنان 5 أحد رفيدة 5 الدلم 5 بقيق 5 القريات 5 المخواة 5 النماص 5 قرية العليا 4 الرويضة 4 سكاكا 4 الكامل 4 خيبر 4 العلا 4 تيماء 4 ضبا 4 السليل 4 الدرعية 4 الفرشة 4 البشائر 3 الموسم 3 بدر الجنوب 3 رفائع الجمش 3 عقلة الصقور 3 الباحة 3 القيصومة 3 العيون 3 الحناكية 3 ليلى 3 فيفا 2 الدائر 2 الحرجة 2 العيدابي 2 شواق 2 رابغ 2 القحمة 2 الخرمة 2 يدمة 2 الأرطاوية 2 تربة 2 الوجه 2 المزاحمية 2 العيص 1 بطحاء 1 خباش 1 عريعرة 1 محايل 1 رنية 1 قيا 1 صوير 1 صفوى 1 أحد المسارحة 1 بلجرشي 1 العقيق 1 طبرجل 1 بقعاء 1 القويعية 1 شقراء 1 سلوى 1 وادي الفرع 1 الحمنة 1 القريع

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