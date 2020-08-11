شكرا لقرائتكم خبر فحص صحي للمتقدمين لجامعة الإمام عبدالرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلة في مركز طب الأسرة والمجتمع أمس، إجراء الفحوصات اللازمة للطلاب والطالبات المتقدمين الذين تم قبولهم في المسار الصحي لعام 1441هـ- 1442هـ.

وأوضح المدير التنفيذي لمركز طب الأسرة والمجتمع الدكتور شاهر الشهري، أن فحوصات اللياقة الصحية تتم وفق أعلى الاحترازات والإجراءات الوقائية، مبينا أنه جرى جدولة مواعيد الفحص على أيام مختلفة وبأعداد محددة يوميا لضمان التباعد الاجتماعي.

بدوره أكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله آل مريح، أن الفحص هو الإجراء النهائي لقبول طلاب وطالبات المسار الصحي قبل انتظامهم الدراسي في العام الجديد، لافتا إلى أن الطلاب والطالبات غير المجتازين للفحص يحولون إلى مسارات دراسية أخرى بحسب الإمكانات في كل مسار.