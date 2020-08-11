، حصيلة إصابات "كورونا" في إسبانيا تقفز إلى 326.612 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 1.418 حالة جديدة

سجلت وزارة الصحة الإسبانية 1.418 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء)، وهو ما يقل عن الأعداد المرتفعة، التي سجلتها البلاد الأسبوع الماضي.

وارتفع إجمالي الحالات، بما فيها أيضًا الحالات التي رصدت من نتائج فحوص الأجسام المضادة على أناس تعافوا من المرض، ليصل إلى 326.612 إصابة، وفقًا لـ"رويترز".

وبيّنت الوزارة أن المرض حصد أرواح 64 شخصًا خلال الأيام السبعة الماضية، ليصبح إجمالي المتوفين 28.500 شخص في إسبانيا.

وتعاني إسبانيا، منذ رفعها إجراءات العزل العام في أنحاء البلاد، من أجل احتواء ارتفاع في معدلات الإصابة الجديدة، والتي تتركز بشكل أكبر في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مدريد وقطالونيا.