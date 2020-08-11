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محمد بن مسعود - الدمام - امتدح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرعي العواجي، أداء الحكّام السعوديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد عودة المنافسات.
وقال العواجي في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "أداء الحكّام في الجولتين السابقتين جيّد جدًّا، إلا أن الحكام السعوديين تفوقوا على الأجانب".
وأضاف: "الحكام السعوديون كانوا في الموعد في المباريات التي أداروها سواء بتقنية الفار أو بالتحكيم، ولم تكن هناك أخطاء".
بعد جولتين من عودة الحياة الكروية.. العواجي ممتدحًا: الحكام السعوديون هم الأفضلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-11
امتدح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرعي العواجي، أداء الحكّام السعوديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد عودة المنافسات.
وقال العواجي في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "أداء الحكّام في الجولتين السابقتين جيّد جدًّا، إلا أن الحكام السعوديين تفوقوا على الأجانب".
وأضاف: "الحكام السعوديون كانوا في الموعد في المباريات التي أداروها سواء بتقنية الفار أو بالتحكيم، ولم تكن هناك أخطاء".
11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
09:43 PM
امتدح عضو لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرعي العواجي، أداء الحكّام السعوديين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد عودة المنافسات.
وقال العواجي في تصريحات إذاعية، اليوم الثلاثاء: "أداء الحكّام في الجولتين السابقتين جيّد جدًّا، إلا أن الحكام السعوديين تفوقوا على الأجانب".
وأضاف: "الحكام السعوديون كانوا في الموعد في المباريات التي أداروها سواء بتقنية الفار أو بالتحكيم، ولم تكن هناك أخطاء".
، بعد جولتين من عودة الحياة الكروية.. العواجي ممتدحًا: الحكام السعوديون هم الأفضل ،
المصدر : الخليج 365
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