طيران أديل يرحب بأول طائرة إيرباص نيو A320neo 

2020-08-11

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلن طيران أديل، أحدث طيران اقتصادي وثالث أكبر مشغل جوي بالمملكة، عن وصول أحدث إضافة إلى أسطوله- أول طائرة إيرباص A320neo إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بهدف تلبية الطلب المتزايد على خدماته والتوسع في عملياته التشغيلية.

وتم تسمية طائرة الإيرباص A320neo الجديدة “الثريا” والمعروفة أيضًا باسم الشقيقات السبع، نسبة لأحد ألمع وأشهر العناقيد النجمية المفتوحة والتي تقع في كوكبة الثور.

أسطول بـ11 طائرة:

وتنضم “الثريا” إلى أسطول شركة طيران أديل الحالي والمكون من 11 طائرة من طراز إيرباص A320ceo وتتميز بمستقبل أكثر كفاءة، حيث تعتبر طائرات neo من أحدث الطرازات ذات الكفاءة العالية في اقتصاديات التشغيل؛ وذلك لأنها صممت للتشغيل على الخطوط القصيرة والمتوسطة المدى وتتميز بتخفيض استهلاك الوقود بـ20% أقل من طائرات ceo.

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وبهذه المناسبة علق كون كروفياتس الرئيس التنفيذي لـ”شركة طيران أديل” بقوله: خلال الشهرين الماضيين قمنا بالتكيف مع “الوضع الطبيعي” الجديد في صناعة الطيران بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات والقطاعات لنكون في وفاق تام مع إرشادات وزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني للحفاظ على سلامة عملائنا. إن صحة وسلامة عملائنا وموظفينا تظل أولويتنا الأولى، إلا أن النمو الناجح والمستدام هو أمر أساسي لوعدنا بالاستمرار في زيادة أسطولنا لتلبية الطلب المتزايد على السفر الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وتعميق وجودنا المحلي حتى يتمكن العملاء من السفر بأقل الأسعار.

وتابع: ويعكس وصول طائرة “الثريا”، الطائرة الثانية عشرة التابعة للشركة، وأول طائرة إيرباص A320neo في الأسطول، تفاؤلنا بشأن مستقبل صناعة الطيران وإمكانات النمو الكبيرة للمملكة، كما سينضم المزيد من طائرات إيرباص A320neos إلى أسطول طيران أديل في عام 2021، وذلك ضمن عقد تحديث الأسطول الذي تم الإعلان عنه في يوليو العام الماضي للاستحواذ على 30 طائرة إيرباص A320neo.

كما أكد كورفياتس على عزم الشركة على مواصلة دعم الخطة الإستراتيجية للمملكة لمبادرات السفر والسياحة من رؤية السعودية 2030 من خلال توسيع أسطولها وشبكة رحلاتها، وتوفير قاعدة العملاء المتنامية المزيد من الخيارات لاختيار أفضل الأسعار اليومية.

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