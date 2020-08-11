استشارية تغذية: لهذا السبب إعداد الطبيخ يعتمد على البصل والطماطم

2020-08-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يعتمد إعداد جميع الوجبات الرئيسية على البصل والطماطم إذ بدونهما تعد الأطعمة ناقصة في العناصر المهمة للطبيخ، وقد يتبادر للذهن لماذا يعتبران من أساسيات إعداد الأكل، وهل الاستغناء عنهما في حالة عدم الرغبة يكون الطعام ناقص النكهة؟

عنصران مهمان للطعام:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة نجلاء سمباوة في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن الاثنين يعتبران القاعدة الأساسية لإعداد الطعام بنسبة 90%، و10% يكون إعداد الوجبات بدونهما في الوجبات التي لا يحتاج فيها إضافتهما.

Advertisements

وتابعت: عند إضافة البصل والطماطم في الزيت لإعداد الطعام فإنهما يكونان القاعدة الأساسية للوجبة إذ يتم بعدها وضع البهارات المختلفة حتى تكون المحصلة النهائية للوجبة وجود نكهة خاصة وقوام للأكل ورائحة مختلفة.

فوائد صحية:

وعن الفوائد الصحية للبصل والطماطم قالت الدكتورة سمباوة: إنهما يحتويان على عناصر مهمة وكميات كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تساهم في تثبيط أو إبطاء تلف الخلايا والأنسجة في الجسم، كما يعدان أحد أهم الخضار التي تحتوي على فيتامينات ومعادن ومركبات نباتية قوية تعزز الصحة من نواح كثيرة، لذا ينصح بتضمينهما في النظام الغذائي بشكل يومي.

حماية للقلب والعظام:

وأكدت سمباوة أن المركبات الموجودة في البصل والطماطم تقلل الكوليسترول السيئ في الجسم، مما يقلل من مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وبجانب ذلك فإن احتوائهما على مضادات الأكسدة يمنع تلف الخلايا، بالإضافة إلى ذلك فإن وجود الكالسيوم في البصل يساعد في الحفاظ على عظام قوية ومنع هشاشة العظام ويزيد من كثافتها، كما أن وجود فيتامينات A وC وK فيهما يساعد على التخلص من التصبغ وحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة أيضًا، والسيطرة على نسبة السكر في الدم، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري.

المزيد

جديد الأخبار