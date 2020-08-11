استشارية لـ”المواطن”: هذه أهم 4 مشكلات تصيب الأسنان

2020-08-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

رأت استشارية الأسنان الدكتورة هديل بافخر أن هناك 4 مشاكل تصيب الأسنان.

وأوضحت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” أن المشاكل هي:

– أولًا: تسوس الأسنان الذي يحدث نتيجة تحلل السكر الموجود في الأطعمة المختلفة التي نتناولها، وينتج عنها نوع من الأحماض يعمل على تآكل الطبقة الخارجية للأسنان (المينا) مسببًا تسوس الأسنان.

– ثانيًا: اصفرار الأسنان، إذ تتعدد الأسباب المؤدية إلى اصفرار الأسنان أو تغير لونها عن البياض الطبيعي، ومن هذه الأسباب الطعام والشراب ومنها القهوة، الشاي، المشروبات الغازية الملونة، وتدخين السجائر والتقدم في العمر فكلما تقدم الفرد في العمر فإن الطبقة الخارجية للمينا تضعف وتزول تدريجيًّا مخلفة اللون الأصفر الطبيعي لعاج السن.

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– ثالثًا: رائحة الفم الكريهة والتي تنتج من عدم اتباع إرشادات نظافة الفم والأسنان، أو قد تكون نتيجة للإصابة بأمراض أو بمشكلات صحية خارج الفم.

وتسهم ممارسة بعض العادات غير الصحية كالتدخين أو تناول بعض أنواع الأطعمة كالثوم والبصل أو منتجات الحليب في تفاقم مشكلة الرائحة الكريهة.

– رابعًا: نزيف اللثة وتتعدد الأسباب المؤدية إلى نزيف اللثة، لكن السبب الأكثر انتشارًا هو الالتهاب البكتيري، فينتج نزيف اللثة عند عدم نظافة الفم والأسنان بانتظام، فتتكون طبقة من البكتيريا تدعى (البلاك) على الأسنان، وعلى حدود اللثة تقوم بكتيريا البلاك بإفراز سمومها ما يؤدي إلى التهاب اللثة.

طريقة العناية بالأسنان:

وحول الطريقة السليمة للعناية بالأسنان قالت الدكتورة بافخر: إنه لابد من تفريش الأسنان مرتين يوميًّا خاصة قبل النوم، وبعد تناول الطعام مباشرة، واستخدام معجون الأسنان المدعم بالفلورايد، وتفريش الأسنان بالطريقة الصحيحة بحيث تثبت الفرشاة على خط اللثة والتأكد من ملامسة الفرشاة لسطح الأسنان واللثة، وضرورة تنظيف اللسان بتحريك الفرشاة من الخلف إلى الأمام لإزالة الرائحة التي تنتجها اللويحات الجرثومية.

نصائح وإرشادات هامة:

ونصحت الدكتورة بافخر بضرورة المحافظة على أدوات تنظيف الأسنان نظيفة خاصة فرشاة الأسنان، ويجب أن تكون معقمة وجافة وتجنب تغطيتها مباشرة أو بعد الاستخدام؛ لأن ذلك يعزز نمو البكتيريا عليها، مع الحرص على تغيير فرشاة الأسنان كل 3- 4 أشهر، خاصة عند تلف شعيرات الفرشاة، مع استخدام الخيط السني يوميًّا لتنظيف المنطقة التي بين السن واللثة، والتي لا تستطيع الفرشاة الوصول إليها، بالإضافة إلى زيارة طبيب الأسنان كل 6 أشهر للاطمئنان على صحة الفم، وتجنب الإكثار من الأكل بين الوجبات الرئيسة؛ لأن ذلك يزيد احتمالية تراكم الجير (البلاك) على الأسنان، ومن ثم الإصابة بالتسوس، وتجنب المشروبات الغازية المحلاة والمنبهات كالقهوة والشاي.

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