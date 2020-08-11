متخصص يوضح لـ”المواطن” الفرق بين السكري الكاذب والحقيقي

2020-08-11

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

السكري الكاذب اضطراب هرموني نادر، يسمى بهذا الاسم لتشابه أعراضه مع داء السكري لكن لا يرتبط به، وأهم ما يفرق بين هاتين الحالتين هو أن البول في السكر الكاذب يكون أكثر في الكمية وأقل في التركيز، يصيب الأطفال ولكن البالغين أكثر عرضة للإصابة به.

أنواع السكري الكاذب:

وكشف استشاري الغدد والسكري الدكتور صالح عبدالكريم لـ”متابعات الخليج 365“، أن هناك 3 أنواع من السكري الكاذب وهما:

السكري الكاذب المركزي (الأكثر انتشارًا) ويحدث بسبب تلف الغدة النخامية التي تؤدي إلى تعطيل الإنتاج الطبيعي للهرمون المسؤول عن تنظيم إنتاج البول.

السكري الكلوي الكاذب ويحدث عند وجود عيب في الكلى، التي تؤثر على الاستجابة للهرمون بشكل صحيح.

السكري الحملي (أثناء الحمل) إذ يعد هذا النوع نادر الحدوث، حيث يحدث عندما ينتج من المشيمة إنزيم يؤدي إلى تدمير الهرمون عند الأم.

أسباب وعوامل حدوثه:

وعن سبب حدوثه قال: يحدث السكري الكاذب بسبب نقص أو إنتاج هرمون “أرجينين فاسوبريسين” أو تحسس الكلى منه، حيث يفرز من الغدة النخامية ويلعب دورًا رئيسيًّا في تنظيم كمية السوائل في الجسم وهو الهرمون المتحكم بإدرار البول، وهناك أسباب تقف خلف السكري الكاذب، منها خلل أصاب الجينة (المورثة)، وأسباب مكتسبة، أو أسباب غير معروفة في بعض الحالات.

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الأعراض الرئيسية للمرض:

وعن الأعراض الرئيسية لمرض السكر الكاذب مضى الدكتور عبدالكريم قائلًا: هناك بعض الأعراض التي تتمثل في العطش الشديد، خروج البول (شفاف عديم اللون والرائحة) بكثرة، التبول الليلي.

بالإضافة إلى العلامات والأعراض السابقة، قد يكون لدى الرضع والأطفال بكاء بدون سبب، صعوبة في النوم، ارتفاع درجة حرارة الجسم، القيء، الإسهال، تأخر النمو، فقدان الوزن.

العلاج زيارة الطبيب:

وشدد على ضرورة زيارة الطبيب عند الشعور بالعطش طوال الوقت أو الجفاف الشديد، على الرغم من أنه قد لا يكون مرض السكري الكاذب، فإنه ينبغي التحقيق فيها، أما العلاج فإنه يجب شرب ما يكفي من السائل لمنع الجفاف، وتناول الأدوية لتخفيف الشعور بالعطش وجعل التبول في معدلاته الطبيعية.

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