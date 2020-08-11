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إغلاق 13 محل حلاقة بعمرة مكة لعدم استيفائها الاشتراطات

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- بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وكالة شؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 13 محل حلاقة ضمن نطاق البلدية لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية للوقاية من .

وأوضح رئيس البلدية المهندس، حمدي قدح، أنه أكد على المراقبين التأكد من الالتزام بـ «البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث نفذت 76 جولة رقابية نتج عنها إغلاق 13 محلا مخالفا لعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما رصدت 30 مخالفة صحية على بعض المحال، إضافة إلى تحرير 5 مخالفات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وشدد على ضرورة التزام محال الحلاقة الرجالية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق «البروتوكولات» الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه «الكمامة» والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير جميع وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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