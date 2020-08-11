شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 13 محل حلاقة بعمرة مكة لعدم استيفائها الاشتراطات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وكالة شؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية 13 محل حلاقة ضمن نطاق البلدية لعدم استيفائها للاشتراطات الصحية والبروتوكولات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وأوضح رئيس البلدية المهندس، حمدي قدح، أنه أكد على المراقبين التأكد من الالتزام بـ «البروتوكولات» الوقائية الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث نفذت 76 جولة رقابية نتج عنها إغلاق 13 محلا مخالفا لعدم استيفاء الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، كما رصدت 30 مخالفة صحية على بعض المحال، إضافة إلى تحرير 5 مخالفات لعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وشدد على ضرورة التزام محال الحلاقة الرجالية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق «البروتوكولات» الوقائية المعتمدة، منها إجراءات التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء قناع الوجه «الكمامة» والقفازات، والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير جميع وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها.