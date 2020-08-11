شكرا لقرائتكم خبر تورط قاض ومدير ميناء ومحافظ سابق وعضو شورى في قضايا فساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» قاضيا سابقا ومدير أحد الموانئ وعددا من الموظفين العاملين معه، لاستغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق مصالح شخصية، وكسب مالي غير مشروع، وغسل الأموال، وكذلك محافظا سابقا بإحدى المناطق لحصوله على مركبة فارهة من أحد رجال الأعمال مقابل تسهيل إجراءاته لدى الدوائر الحكومية، وقائد أحد القطاعات الأمنية برتبة لواء و4 ضباط من مرؤوسيه، والممثل المالي لوزارة المالية، لتزوير اللواء محضر توريد مركبات لمهمة حج عام 1441هـ من خلال التوقيع بدلا من عضوين باللجنة المشكلة لذلك دون علمهما، نتج عنه تعديل أمر التوريد من 17 مركبة إلى7 مركبات ومركبة فارهة (مرسيدس مايباخ) استخدمت من قبله شخصيا.

وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن «نزاهة» باشرت 218 قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين.

وأكد أن الهيئة تقدر جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة، ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.

أبرز القضايا المعالجة: