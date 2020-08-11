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طوارئ مكة ترصد 44 ألف مخالفة تجارية وبلدية

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- بواسطة أيمن الوشواش - اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، على الجهود الأمنية والصحية وخطط لجنة الطوارئ المستقبلية، مقدما شكره وتقديره لأعضاء اللجنة نظير الجهود الكبيرة في التعامل مع جائحة واتخاذ التدابير كافة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وثمن الأمير بدر بن سلطان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الافتراضي -عبر الاتصال المرئي- الدور الكبير للجنة في مراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة توفر الاحتياجات، مشيدا بالعمل الجماعي وتكاتف الجهود لجميع القطاعات الأمنية والصحية والخدمية.

واستمع إلى نبذة عن أعمال اللجنة منذ بدء الجائحة، إذ عقدت نحو 80 اجتماعا رئيسا وفرعيا ونفذت الفرق الرقابية أكثر من 300 ألف زيارة ميدانية، ورصدت نحو 44 ألفا و500 مخالفة تجارية وبلدية.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.

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إلى ذلك استقبل نائب أمير المنطقة في مقر الإمارة بجدة، مدير عام ميناء جدة الإسلامي المعين حديثا المهندس ماجد العرقوبي.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان المهندس العرقوبي بمناسبة تعيينه، متمنيا له التوفيق والسداد، كما استمع إلى نبذة عن مشاريع وأعمال الميناء ومن بينها تحديث وتجديد المرافق.

فيما قدم مدير عام ميناء جدة الإسلامي شكره للأمير بدر بن سلطان، مؤكدا حرص الميناء على الارتقاء بالعمل بما يحقق التطلعات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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