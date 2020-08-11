شكرا لقرائتكم خبر إسكان «روابي الباحة» يضم 175 وحدة و20 مرفقا حكوميا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفقد أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود أمس، المشاريع التنموية والسياحية في محافظة القرى، وزار دار الملك فهد لإيواء الأيتام بالمحافظة.

واستهل الزيارة بالوقوف على مشروع الإسكان بالقرى «روابي الباحة» الواقع بالقرب من مفرق بيدة، حيث كان في استقباله لدى وصوله محافظ القرى خالد العبيلان، ومدير فرع الإسكان بالمنطقة المهندس حمود القحطاني ومقاول ومهندسو المشروع.

وشاهد أمير الباحة عددا من اللوحات التوضيحية لتنفيذ المشروع، مستمعا إلى شرح من المهندس القحطاني عن المشروع الذي يقع على مساحة 300 ألف م2 بواقع 175 وحدة قطعة أرض، وأكثر من 20 مرفقا حكوميا تشمل جامعا ومراكز صحية وملاعب ومواقف وغيرها من المرافق التي تلبي حاجات المستفيدين من المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 21 مليونا و200 ألف ريال.

وبين أن المشروع سينفذ خلال سنة ونصف السنة، ويأتي ضمن منتج الأراضي الذي طرحته الوزارة وللمستفيد حرية البناء عليها بعد أن يتم منحه قرضا من قبل الوزارة، مشيرا إلى أن جميع الوحدات محجوزة حاليا بأسماء مستفيدين مرشحين من قبل الوزارة.

وأكد أمير الباحة أهمية تنفيذ المشروع وفق المواصفات المطلوبة وتهيئته بكل ما يحقق رغبات المستفيدين، مثمنا جهود وزارة الإسكان في إيجاد المسكن الملائم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة ومنها منطقة الباحة.

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بعد ذلك توجه إلى متنزه الثروة الوطني في بيدة، حيث شاهد عرضا مرئيا عن المشاريع السياحية من المتنزهات والحدائق التي نفذتها بلدية القرى وبلدية معشوقة التي تضمنت متنزهات الثروة الوطنية ونخل وحديقة المستشفى وحديقة شرق الأطاولة، وحديقة القوافل إلى جانب عرض الخطة الاستثمارية بالمحافظة وأبرز الفرص الاستثمارية بها، كما استمع إلى شرح من رئيس بلدية القرى المهندس سعيد الزهراني عن تلك المشاريع ومراحل تطويرها وصيانتها الدورية.

وثمن الأمير حسام بن سعود الجهود المميزة التي تبذلها محافظة القرى وبلديتي المحافظة ومعشوقة في تنفيذ المتنزهات وتطوير المواقع السياحية، حاثا على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك المواقع وصيانتها بصفة دورية وتهيئتها بكل ما يلبي رغبات الزوار والمتنزهين.

عقب ذلك توجه إلى دار الملك فهد لإيواء الأيتام بمحافظة القرى، حيث التقى أطفال الدار واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، كما قدم المشرف على الدار صالح الزهراني شرحا عن الخدمات والبرامج التي ينفذها الدار للأيتام وما يقدم لهم من خدمات مختلفة من البرامج التعليمية والصحية والترفيهية وغيرها.

وأبدى أمير الباحة تقديم كل الدعم للأيتام وتلبية جميع طلباتهم، موجها بحضور نزلاء الدار لجميع المناسبات والاحتفالات الرسمية التي يرعاها.