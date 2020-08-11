شكرا لقرائتكم خبر ترحيل ناقلات بيع الاسمنت والمعدات الثقيلة خارج أحياء مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف القضاء على الظواهر السلبية ومنع المباسط العشوائية، تواصل وكالة شؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملتها على الباعة الجائلين المخالفين، وإنذار ناقلات بيع الاسمنت وناقلات المياه والمعدات الثقيلة لترحيلهم من داخل الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ياسر مكاوي، أن الحملة أسفرت عن مصادرة 250 كجم من الفواكه وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام، ‏بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد أن الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها البلدية تأتي امتدادا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية، وفقا للأنظمة واللوائح المتبعة، لافتا إلى أن الحملات لا تزال مستمرة على الباعة الجائلين المخالفين في الشوارع العامة وأمام المساجد والجوامع، والتي تهدف بشكل عام إلى الحد من مخالفة الأنظمة والتعليمات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأفاد مكاوي بأن المراقبين بالبلدية بالتعاون مع الجهات الأمنية يواصلون عملهم في إنذار ناقلات بيع الاسمنت وناقلات المياه والمعدات الثقيلة لترحيلهم من داخل الأحياء السكنية ضمن نطاق البلدية، مشددا على حرص البلدية على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين، والتصدي لجميع المخالفات. ودعا الجميع للإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 وقنوات الأمانة الرسمية.