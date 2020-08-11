، توقُّعات بهبوط إنتاج النفط الأمريكي بمقدار 990  ألف برميل يوميًّا ،

محمد بن مسعود - الدمام - انخفاض استهلاك المنتجات البترولية بنحو مليونَيْ برميل

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم (الثلاثاء) هبوط إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 990 ألف برميل يوميًّا في 2020 إلى 11.26 مليون برميل يوميًّا، وهو هبوط أكثر حدة من تقديراتها السابقة لانخفاض قدره 600 ألف برميل يوميًّا.

ورجحت إدارة معلومات الطاقة أن ينخفض استهلاك الولايات المتحدة من المنتجات النفطية بمقدار مليونَي برميل يوميا إلى 18.46 مليون برميل يوميًّا في 2020، بانخفاض طفيف عن توقعاتها السابقة لهبوط قدره 2.12 مليون برميل يوميًّا، وفقًا لـ"رويترز".