، "كلية اتصالات" جدة توقع مذكرة تفاهم لتدريب منتهٍ بالتوظيف مع "قادة البناء الحديث المحدودة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لاستقطاب كوادر تقنية مؤهلة لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس

من أجل مواكبة تطلعات رؤية المملكة 2030، وقعت اليوم كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة مذكرة تفاهم لتدريب منته بالتوظيف مع شركة "قادة البناء الحديث المحدودة"؛ لاستقطاب كوادر تقنية مؤهلة في مجالات الاتصالات والإلكترونيات والحاسب لمرحلتي الدبلوم والبكالوريوس، فيما يُمنح المتدربون، وهم على مقاعد التدريب، الامتيازات الوظيفية بالقطاع الخاص، من المكافأة المالية والتأمين الطبي والتسجيل في التأمينات.

وتهدف المذكرة إلى تأهيل وتدريب المتدربين المستقطبين، ثم توظيفهم في منشأة الشركة، وذلك حرصا من إدارة الكلية، ممثلة بمكتب التنسيق الوظيفي، على خلق فرص وظيفية تنافسية لأبناء الكلية المتدربين وخدمة لدينهم ووطنهم حيث تنص الاتفاقية على رعاية المتدربين.

وتتيح الفرصة لمتدربي الكلية مباشرة الوظيفة بمنشآت الشركة منذ تخرجهم، وتقدم لهم التدريب العملي لتأهيلهم للعمل من خلال برامج التدريب المعتمدة في الشركة.

وقع الاتفاقية من قبل كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، المهندس فهد بن عبود العامودي عميد الكلية، ومن قبل شركة قادة البناء الحديث المحدودة، المدير العام المهندس محمد بن كامل مسلم عثمان.

وأوضح عميد الكلية العامودي، أن مثل تلك الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز العلاقة مع قطاع الأعمال والمؤسسات ذات العلاقة مع المساهمة الفعالة في توطين قطاع الاتصالات والإلكترونيات والحاسب بالمملكة، وسد احتياج سوق العمل من الكفاءات والأيدي الوطنية، والنظرة المستقبلية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتوسيع قاعدة التوظيف لخريجي الكلية، وإتاحة الفرصة للشركات للمشاركة في العملية التدريبية من خلال متابعتها للمتدربين الذين تستقطبهم.

من جهة أخرى، دعا "العامودي" القطاع الخاص إلى التفاعل مع مثل تلك الاتفاقيات التي تسهم في توظيف الشباب السعودي.