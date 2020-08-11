شكرا لمتابعة خبر عن تحديد آلية الإعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين على مبادرة دعم العاملين بنشاط توجيه المركبات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت الهيئة العامة للنقل آلية الإعتراض على نتيجة استحقاق المتقدمين على مبادرة دعم الأفراد العاملين في نشاط توجيه المركبات.

وذكرت أن الاعتراض على النتيجة يكون خلال 7 أيام من تاريخ إعلان النتائج، وذلك عبر إرسال بريد إلكتروني وإرفاق ما يثبت ذلك، على أن يتضمن البريد المرسل الاسم الكامل، ورقم الهوية وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، وسبب الاعتراض، وارفاق ما يثبت سبب الاعتراض.

وأضافت أن الإرسال يتم على البريد الإلكتروني الخاص بالمبادرة :[email protected]، مشيرة إلى أن آخر موعد لاستقبال طلبات الاعتراض هو يوم الثلاثاء المقبل.