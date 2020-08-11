شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. فرحة الطواقم الطبية في مدينة الملك سعود بالرياض بإقفال أجنحة العزل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، فرحة الطواقم الطبية في مدينة الملك سعود الطبية في الرياض بإقفال أجنحة العزل المخصصة لـ كورونا في المستشفى العام بعد تراجع الحالات.
وكانت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، قد أعلنت عن تسجيل منطقة الرياض أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة اليوم، وذلك بعد تسجيلها 101 حالة.
وفي حين أعلنت عن تسجيل 1521 حالة إصابة جديدة، فضلًا عن تسجيل 1640 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 255118 حالة تعافي، إلى جانب 34 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 3233 حالة وفاة.
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