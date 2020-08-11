شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مستشار قانوني: «الواسطة» تُصنف ضمن جرائم الرشوة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد المحامي والمستشار القانوني، صالح الحارثي، أن الواسطة تصنف ضمن جرائم الرشوة التى يتم مكافحتها.
وأضاف، خلال مداخلة له بقناة الإخبارية، أن كثير من الناس يتساهلون في هذا الأمر إلا أنه مجرم نظاما.
وأكد أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تقوم بدور كبير في الكشف عن الفاسدين وتقديمهم للعدالة.
يذكر أن الهيئة أعلنت، مساء يوم أمس، عن مباشرة 218 قضية جنائية، من بينها قضايا متعلقة بالرشاوي والتزوير وغسيل الأموال.
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