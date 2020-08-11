شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يأمر بتنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في موعده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أمر صاحب السمو الملكي الأمير أمر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ، بتنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز النسخة الخامسة في موعده. وقال فهد بن حثلين مؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للإبل: " يحظى قطاع الإبل بدعم مباشر من سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل حفظه الله ". وأضاف: " ورغم الظروف الراهنة ونظراً لأهمية مسابقات الإبل ومتابعيها أمر بتنظيم مهرجان الملك عبدالعزيز النسخة 5 بموعده في الأول من ديسمبر ٢٠٢٠م وسيتم نشر تفاصيل المسابقات قريباً " .

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