شكرا لمتابعة خبر عن "الجوازات" تكشف حقيقة السماح بالسفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): كشفت المديرية العامة للجوازات، عن استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر إلى دول الخليج. كشفت المديرية العامة للجوازات، عن استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر إلى دول الخليج. وقالت الجوازات في ردها على أحد الاستفسارات: " التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر ". وكان ذلك ردًا على سؤال جاء فيه: " لو سمحتوا إذا فتحت المنافذ البرية للكويت هل يسمح بالخروج بالبطاقة دون تجديد الجواز؟ " .

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