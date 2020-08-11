شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة للملك سلمان تظهر ملامحه الشبابية في 1972م والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): وثقت صورة نادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وهو في فترة الشباب حيث أظهرت ملامحه الشبابية بوضوح. وثقت صورة نادرة الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وهو في فترة الشباب حيث أظهرت ملامحه الشبابية بوضوح. والتقطت الصورة خلال الاحتفالات في المملكة بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1392هـ/ و1972م

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