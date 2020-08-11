مجلس الشيوخ الباكستاني يعدد جهود السعودية لإقامة موسم الحج رغم كورونا

أكد رئيس لجنة الحج بمجلس الشيوخ الباكستاني، عضو مجلس الشيوخ الباكستاني الدكتور عبدالكريم بخش، أن المملكة تفانت في إقامة الحج وعدم تعطيله رغم الإجراءات الصحية الاحترازية، وذلك حرصاً على إقامة الفريضة وسلامة وأمن الحجاج.

ونوه رئيس لجنة الحج بمجلس الشيوخ الباكستاني بالخدمات التي قدمتها المملكة للحجاج، والتجهيزات التي تم توفيرها مع تطبيق البروتوكولات الصحية بدقة متناهية.

وأكد رئيس لجنة الحج بمجلس الشيوخ الباكستاني أن المملكة محل تقدير كل المسلمين بالعالم، واصفاً هذه المنجزات بغير المستغربة على المملكة التي تشرف قادتها بخدمة الحرمين الشريفين لعقود طويلة.

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ونبه رئيس لجنة الحج بمجلس الشيوخ الباكستاني إلى أن الخطوات التي قامت بها المملكة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين في منع وباء كورونا منذ بداية الجائحة أعطت مؤشرًا كبيرًا للعالم على إنسانية المملكة.

وأوضح أن ما تم يجدد التأكيد على تاريخ المملكة الطويل في نشر الخير وحماية الإنسان والحرص على سلامته، وأن القرار الملكي بتحمل نفقات العلاج للمواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة هو رسالة تجسد إنسانية الملك سلمان وعظمته.

وأثنى رئيس لجنة الحج بمجلس الشيوخ الباكستاني على ما قدمته المملكة للمعتمرين المتعثرين منذ بدء جائحة كورونا من التسهيلات والتسكين والإعاشة لحين سفرهم.

وبين أن هذه الأعمال والخدمات الجليلة كانت محل تقدير من جميع المسلمين بالعالم وفي باكستان على وجه الخصوص، وقال: أسأل الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين كل خير، وأن يبارك في أعمارهم جزاء خدمتهم للإسلام والمسلمين.