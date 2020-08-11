روسيا تعلن اسم أول لقاح عالمي ضد كورونا.. واتفاق مع السعودية والإمارات

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، إطلاق اسم Sputnik V، على لقاح فيروس كورونا الجديد، الذي سجلته الحكومة الروسية، بعدما طوره معهد جاماليا، في العاصمة موسكو.

وقد توصلت إلى اتفاقيات مع السعودية والإمارات؛ لإجراء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة به، حسبما ذكر رئيس صندوق الثروة السيادي في البلاد، كيريل ديميترييف، في مؤتمر صحفي.

واستلهمت موسكو الاسم من عملية إطلاق أول قمر صناعي من جانب الاتحاد السوفييتي عام 1957.

وموّل صندوق الاستثمار المباشر الروسي البحوث المتعلقة بهذا اللقاح، وعقد مؤتمرًا صحفيًّا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسجيل اللقاح.

وأكد ديميترييف أن الصندوق سيكون مسؤولًا عن إنتاج اللقاح في الأسواق العالمية، وقد جاءتهم طلبات للحصول على أكثر من مليار جرعة للقاح من أكثر من 20 دولة، بحسب cnn.

وقال ديميترييف: لقد لمسنا اهتمامًا محترمًا باللقاح الروسي الذي طوره معهد جاماليا من حول العالم، وتلقينا طلبات مبدئية لأكثر من مليار جرعة من جانب أكثر من 20 دولة.

وأكد المسؤول الروسي أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ستبدأ الأربعاء في روسيا، كما أنه أشار إلى أن دولًا أخرى حول العالم ستستضيف بعض تلك التجارب.

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وأضاف رئيس الصندوق قائلا: "المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي ستجري في الخارج، لقد توصلنا إلى اتفاقيات مع لإجراء التجارب اللازمة للقاح جاماليا مع شركائنا في الإمارات والسعودية وعدد من الدول الأخرى.

يُذكر أن Sputnik V أول لقاح يطور ضد فيروس كورونا حول العالم علما أن المعهد الذي أنتجه يُعتبر رائدا في مجال البحوث وقد أنشئ عام 1891 ويضم واحدًا من أكثر مختبرات الفيروسات تميزًا في العالم.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قال إن ابنته حصلت على اللقاح الجديد الخاص بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن روسيا تبدأ قريبًا إنتاج هذا اللقاح على مستوى واسع.

وأشار الرئيس الروسى إلى أن أول لقاح لكوفيد 19 يشكل خلايا مستقرة ومناعة من الأجسام المضادة وقال: أعلم هذا جيدًا؛ لأن واحدة من ابنتى حصلت على اللقاح، وبذلك، هى شاركت فى الاختبار.

وذكر أنه بعد أول حقنة من لقاح كورونا، كانت درجة حرارة ابنته 38 درجة، وفى اليوم التالى ارتفعت الحرارة قليلًا عن المعدل الطبيعى 37 درجة. وبعد الحقنة الثانية، أصيب بارتفاع طفيف فى درجة الحرارة، ثم أصبح كل شيء على ما يُرام، وهى تشعر بأنها بصحة جيدة ولديها عدد مرتفع من الأجسام المضادة.

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