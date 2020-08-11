طالبت بالتنسيق مع «الاتصالات» لاستكمال إجراءات الاعتماد..

كشف مصادر لـ«عاجل»، اليوم الثلاثاء، عن إصدار وزارة التعليم تعميمًا لجميع الإدارات والأقسام ومكاتب التعليم والمدارس بخصوص ضوابط إصدار منصات جديدة. وقالت مصادر «عاجل»: إن تعميم وزارة التعليم يتعلق باعتماد نموذج حوكمة المنصات الوطنية قبل العمل على إطلاق أي منصة جديدة. Advertisements وذكرت مصادر «عاجل»، أن التعميم يطلب من الجهات المذكورة التنسيق مع أمانة اللجنة الوطنية للتحول الرقمي في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وشدد التعميم على ضرورة التنسيق مع إدارة تقنية المعلومات قبل إطلاق أي منصة الكترونية جديدة لاستكمال الإجراءات المطلوبة. ونبه تعميم وزارة التعليم إلى ضرورة الرفع للإدارة العامة للتحول الرقمي وأمن المعلومات بالوزارة لاعتماد ذلك.

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كانت هذه تفاصيل خبر توجيه من وزارة التعليم للإدارات والمدارس حول ضوابط «المنصات الجديدة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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